الخارجية تدين الهجوم على منشآت نفطية سعودية

– أدانت وزارة الخارجية الهجوم الغاشم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية حيوية أمس السبت، وأكدت الوزارة في بيان لها وقوف السودان وتضامنه مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ومساندته لحكومتها في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها .
وفي مايلي تورد (سونا) بيان الخارجية :
وزارة الخارجية
بيان صحفي
تابع السودان بقلق أنباء الهجوم الغاشم الذى استهدف منشآت نفطية سعودية حيوية يوم السبت الموافق 14-9-2019.
تعرب حكومة السودان عن ادانتها الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي على المنشآت والبنى التحتية المدنية السعودية باعتباره عملا اجراميا شنيعا يخالف كل القوانين والتشريعات الدولية.
وإذ يؤكد السودان وقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ومساندته لحكومتها فى إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها، يطالب المجتمع الدولي ببذل أقصى جهده للتصدي لهذه الاعتداءات المتواصلة والتي باتت تشكل تهديدا للامن والسلم الإقليمي والدولي .
السوداني