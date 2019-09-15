وزير الشؤون الدينية يلتقي بجماعة أنصار السنة المحمدية

افتتح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح أولى جولاته للتواصل مع الجماعات بزيارة جماعة أنصار السنة المحمدية، حيث التقى برئاستها العامة بالمزاد بحري بالرئيس العام للجماعة الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم، والدكتور محمد الأمين إسماعيل نائب رئيس الجماعة، والأستاذ عبد المنعم صالح الأمين العام، وعدد من أعضاء الأمانة العامة والقطاعات، وذلك عصر اليوم الأحد.
وأكد السيد الوزير حرصه على أن يبدأ جولاته بزيارة الجماعة لما لها من تجارب ثرة في محاربة الغلو والتطرف وتأثير في المجتمع، منوها أن البلاد تمر بمرحلة بناء تتطلب الاتفاق على الكليات والأهداف العامة.
وأشار مفرح إلى عزم الوزارة على تنفيذ مشاريع ضخمة تشترك فيها كل الجماعات، واهتمام الوزارة الخاص بشريحة الشباب باعتبارها دعامة الحاضر وأمل المستقبل.
من جانبه، رحب الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم الرئيس العام للجماعة بزيارة السيد الوزير، معربا عن شكره على هذه المبادرة، داعيا له بالتوفيق في حياته العملية وإدارة الشؤون الدينية بالبلاد، مؤكدا على الهم المشترك واستعداد الجماعة للتعاون على نشر الخير والفضيلة، آملا في أن تقود الوزارة السودان إلى تدين راشد يسود فيه التسامح.
وأوضح الأستاذ عبد المنعم صالح الأمين العام للجماعة أن الجماعة تقدم الدعوة بالحسنى، وتعنى بالعمل التربوي والتعليمي، خاصة وسط الشباب، بعيدا عن كل أشكال التطرف من التكفير والانحلال الأخلاقي والإلحاد، ولها دور واضح في ترشيد وضبط الخطاب الدعوي عبر أنشطتها الدعوية والعلمية التي يقيمها مجلسها العلمي لبحث وتأصيل القضايا المستجدة في مختلف المجالات، إضافة إلى دورها في العمل الخيري والإغاثي.
وأكد الأمين العام أن الجماعة تعمل على تعزيز قيم وأخلاق وأصالة أهل السودان، والمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي، ومحاربة القبلية، وتعظيم حرمة الدماء.
الخرطوم 15-9-2019 (سونا)