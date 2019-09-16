وضع سم الفئران في وجبة الفراخ .. القبض على عامل بتهمة «محاولة قتل زوجته»

ألقت مباحث سوهاج، اليوم الأحد، القبض على عامل بمركز جرجا. وقالت التحقيقات الأولية إنه «دس لزوجته سم فئران»، داخل وجبة دجاج، للتخلص منها، فأصيبت بحالة إعياء وتم نقلها للمستشفى وجرى إسعافها.
وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ من بسمة. أ. ع «28 سنة- ربة منزل» وتقيم بقرية «الخلافية» بدائرة المركز، بقيام زوجها بليغ. ح. ا «31 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، بوضع «سم فئران» لها بوجبة طعام «فراخ»، مما نتج عنه إصابتها بآلام في البطن وقيء مستمر.
وتبين للواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، أن المذكورة تم نقلها إلى مستشفى جرجا المركزي، عقب شعورها بآلام في البطن وقيء، وأكد الفحص الطبي أنها تناولت سم فئران، وجرى إسعافها، وحصلت المجني عليها على تقرير طبي من المستشفى، وتقدمت لمركز الشرطة وحررت محضرا اتهمت فيه زوجها بوضع السم لها في وجبة فراخ للتخلص منها، لوجود خلافات بينهما، وتمكن الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز جرجا، من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصري اليوم