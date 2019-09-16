صديق تاور : العثور على مخططات لكتائب الظل وضبط متفجرات بمطار الخرطوم

كشف عضو مجلس السيادة صديق تاور عن معلومات خطيرة بالعثور على متفجرات بمطار الخرطوم. وقال تاور في مقابلة مع (الإنتباهة) إن المكون العسكري بمجلس السيادة يحيطهم علماً بكل المعلومات, ونبه الى العثور على 80 مليون دولار في منزل شخص واحد، وأيضاً عثور المجلس العسكري المحلول على مخططات لكتائب “الظل”.
الخرطوم: صديق رمضان
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
ود دكام
2019/09/16 at 11:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا مجلس سيادى شكلكم شغالين زى الوطنى أى واحد يصرح وبعدين يا تاور ايه علاقتك باالأمور الأمنية بطل فوضى وخليك فى حدود مسؤلياتك الحصافه مطلوب نحنا سئمنا السابقين بكثرة الهرج والمرج لأنو كان ده نهايتهم وأنتم على دروبهم سائرون الله يكفينا شركم .