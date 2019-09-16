وزير الإعلام: لم يرد في القرآن أن شعارات التلفزيونات بشاكلة معينة

قالت الحكومة إن الدولة العميقة المرتبطة بنظام الإخوان المسلمين أيديولوجياً او بدافع المصلحة ليست أكذوبة او خيالاً. وتوقع المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في مقابلة مع (العربية) أمس, توقع أن تقوم تلك المجموعات بالمقاومة جهة التغيير.
وذكر فيصل أنه يتوقع مواجهة بعض الإشكاليات بيد أن لديه تصور للتعامل معها, ونبه الى تركة مثقلة تركها النظام السابق، وأضاف “من الطبيعي أن نتريث قليلاً لاتخاذ القرارات المرجوة وفي نهاية الأمر نحن نتفهم رغبة الشارع “.
وجزم فيصل بأن قانون الصحافة الموروث معيب, ونوه الى أن رأيه الشخصي في مجلس الصحافة وجوده مع تغيير طريقة تكوينه وسلطاته. وقال فيصل إن قانون جهاز الأمن أيضاً يقع ضمن أجندة الحكومة الانتقالية الرامية إلى إزالة القوانين المقيدة للحريات، وسيخضع للحذف والتعديل والإلغاء ليتماشى مع بنية دولة ديمقراطية.
ولفت فيصل الى أن قضية إزالة شعار “التلفزيون” قضية ثانوية لا ينبغي أن يتدخل فيها وزير الإعلام، لأنها بالأساس مسألة فنية جمالية تخضع لإدارة التلفزيون. وقال (أنا أدعم ما تتوصل إليه إدارة التلفزيون إذا قررت ترك الشعار الحالي أو تغييره), ومضى قائلاً ” بشكل عام لا قداسة عندي للشعار الحالي وأي ابتزاز ديني حوله سيظل ابتزازاً رخيصاً حيث لم يرد في القرءان أن شعارات التلفزيونات ينبغي أن تأتي على هذه الشاكلة”.
صحيفة الإنتباهة
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/09/16 at 10:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام زول مسؤول وفاهم ربنا يوفقك يا وزير الاعلام ونصل اعلام حر وشفاف
ويعمل من اجل الحرية والسلام والعدالة
سوداني
2019/09/16 at 11:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
راي شخصي الشعار جميل جدا جدا ومعبر واجمل شعار مرة شخص غير سوداني (عربي) في مجموعة بتناقشوا في الشعارات وجمالياتها وعيوب بعضها وواحد عامل فيها خير شعارات ينتقد قام الرجل العربي حب يختبره فارسل له شعار تلفزيون السودان قال ليه ورينا فلسفة الشعار دا والمدعي ينتقد في الشعار دا شرح ليه مبسط ومقطع مقطع قال ليه عبارة عن لا اله الا الله فكل القروب قالو اليه طلعت بتاع فلسفة ساكت واتفقوا على جمال وروعة الشعار بالاضافة الى انه معبر