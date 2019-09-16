اتفاق بين الشيوعي وحركة عبد الواحد على حل وحظر الوطني

أبرم الحزب الشيوعي وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور، اتفاقاً حول استمرار الحراك الجماهيري لتحقيق أهداف الثورة. وجاء على رأس الاتفاق وفقاً لبيان، إسقاط بقايا النظام السابق وتفكيك الدولة العميقة وتصفيتها بالكامل. وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على أهمية استمرار الحراك الجماهيري عبر الندوات والليالي السياسية والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والاعتصامات، بجانب الإضرابات السياسية والعصيان المدني. وشدد البيان على ضرورة محاكمة كل من أجرم في حق الشعب وبشكل خاص مجرمي الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ومجزرة فض الاعتصام, إضافة إلى حل وحظر حزب المؤتمر الوطني وكافة واجهاته ومصادرة جميع ممتلكاته وأصوله. ودعا لتسليم كافة مجرمي الحرب والإبادة والتطهير للمحكمة الجنائية الدولية، والالتزام بإقامة لجنة تحقيق دولية حول مجزرة فض الاعتصام.
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
الناصح
2019/09/16 at 10:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
يعني الحزب الشيوعي ابرم اتفاق مع نفسه ؟ .. ابداع 🙂