بالصورة .. وزيرة الخارجية السودانية ترتكب أول سابقة من نوعها لوزير سوداني على الهواء

في أول سابقة من نوعها، أصابت الدهشة رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بظهور وزيرة الخارجية السودانية “اسماء محمد عبدالله” وهي تقرأ من الورقة ( الاجابات ) على أسئلة حوار تلفزيوني اعطيت لها قبل اللقاء، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”
وظهرت الوزيرة بقناة بي بي سي خلال استضافتها في برنامج “بلاقيود”، وهي تطالع من ورقة وضعتها أمامها الاجابة على كل سؤال، وتبدو مرتبكة عند ما تطلب منها المذيعة تفسيراً أكثر.
ولاقت المقابلة انتقاداُ واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل، وعلق “اسماعيل النظيف” على المقابلة قائلاً: Open book exam، رحمكما الله مبارك زروق و محمد احمد محجوب، مبارك زروق اول وزير خارجية سوداني، و محمد احمد محجوب و العهدة على الراوي حينما القى خطاب السودان بالجمعية العامة للامم المتحدة الخواجات كان بيقلبوا في الدكشنري، وأردف متسائلاً:
هل عجز الرحم السوداني ان ينجب مثلهما؟.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 التعليقات
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الكردفاني
2019/09/16 at 10:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
نحن قبيل شن قلنا – قلنا الطير بياكلنا – والله ياسيادة رئيس الوزرا ماعملت فينا خير تب باخيتارك لهذه الشخصية لقيادة منصب مهم زي دا في الدولة
ماعارف انت الاسس شنو الخلتك تختارها من 40 مليون سوداني وماعارف اي معيار اخضغتها ليه ونجحت فيه عشان تكون وزيرة خارجيتنا ولسان حالنا للعالم الخارجي
نناشدك بحق الثورة النصبتك رئيس وزرا لينا شيل المخلوقة دي مننا قبل ما ترتكب فينا مصيبة اكبر من كدة ومانعرف نلمها
ورجاء يا المعنيين بالامر وصلو كلامي دة للسيد رئيس الوزراء حمدوك
فيصل
2019/09/16 at 10:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما نقول الا لك الله يا سودان هل حواء السودان عقيم لكي تعطي هذه الوزارة لشخص هكذا وعلما بان هذه الوزارة أكثر احتكاكا مع الإعلام بصورة يومية وبصورة مفاجئة لذلك تريد شخص يجيد المراوغه والدبلوماسية والإجابات التى لا تخطر علي بال الصحفيين ولا تقبل القسمة مع السير في خط الدولة لا تختذلوا الثورة بهكذا شخصيات لانريد وزير يواجه الإعلام بأوراق نريد متكلم محنك
فاطمة
2019/09/16 at 11:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
زحوا الحاجة دي من الحتة دي
ح تفضحكم وتحرجكم
الحل في البل
برير
2019/09/16 at 11:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
زي ما قال اللمبي …. (الفشل بولد الفشل)
تتوقعوا شنو من حبوبتكم أسماء الجابوها لينا بدون اي قدرات وعايزننا نصدق ان الحكومة دي حكومة كفاءات
انا شاكي كمان في الوزير بتاع التعليم يطلع لينا ماسورة 18 بوصة
اب عاج
2019/09/16 at 12:03 م (UTC 2) رابط التعليق
حمدوك لا يمتلك القدر الكافي من الشفافية
كان المفروض ان يخرج في مؤتمر صحفي يوضح فيه:
معايير اختيار الوراء .. معيارا معيارا
ويوضح
لماذا اختار اسماء عبدالله كممثلة لكل السودان
ما هي الامكانات العظيمة التي تتحلى بها دون سائر السودانيين
انسانة اقل من عادية .. ظلمناها فحملناها ما لا طاقة لها به
وظلمنا الثورة
وظلمنا السودان
drdr
2019/09/16 at 12:16 م (UTC 2) رابط التعليق
صراحة الوزيرة ضعيفة لغويا وحضوريا ، حتى انها كبيرة في السن شويه ، أرى ان يتم اعفاءها وتعيين امرأة أخرى. ولاحرج.