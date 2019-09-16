أبو الغيط يصل الخرطوم غداً

يَصل الخرطوم غداً (الثلاثاء)، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في زيارةٍ للسودان تستغرق يوماً واحداً، على رأس وفد رفيع المستوى من الجامعة، يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وسيلتقي أبو الغيط أيضاً وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ويضم الوفد الأمين العام المساعد للجامعة للأمن القومي والشؤون العربية السفير خليل الزوادي، والوزير مفوض زيد الصبان مدير إدارة القرن الأفريقي والسودان، والمستشار جمال رشدي من مكتب الأمين العام.
الصيحة