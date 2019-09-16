السودان وإريتريا يتفقان على التعاون الدفاعي والاقتصادي

اختتم الرئيس الإريتري أسياس افورقي اليوم (الإثنين)، زيارة للسودان استمرت يومين، واتفق السودان وإريتريا، على التعاون في المجالات الدفاعية، بما يشمل القوات البرية، الجوية، البحرية، الصناعات الدفاعية، التدريب، والخدمات الطبية، بجانب الاتفاق في المجالات الاقتصادية، ويشمل التجارة، الزراعة، البنية التحتية، الصناعة، التعدين، الثروة الحيوانية والسمكية.
وأكد البيان الختامي المشترك في ختام الزيارة، أن الزيارة سادتها روح الإخاء، وتم فيها نقاش بناء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر عن رغبة قيادة البلدين في التحول لآفاق أرحب في تعاونهما المستند إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين شعبي البلدين.
وعبر أفورقي، عن تمنياته للسودان حكومة وشعباً، بدوام التقدم والازدهار وتجاوز الفترة الانتقالية بالنجاح الذي هو ديدن شعب السودان.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية وتمنياته للجارة الشقيقة إريتريا بالازدهار والنماء، وأكد العلاقات الراسخة بين البلدين والأدوار الكبيرة التي تنتظرهما إقليمياً ودولياً.
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