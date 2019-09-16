فيديو: وزيرة الخارجية ترتكب أول سابقة من نوعها لوزير سوداني على الهواء

في أول سابقة من نوعها، أصابت الدهشة رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بظهور وزيرة الخارجية السودانية ” أسماء محمد عبدالله” وهي تقرأ من الورقة ( الإجابات ) على أسئلة حوار تلفزيوني أعطيت لها قبل اللقاء، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”
وظهرت الوزيرة بقناة بي بي سي خلال استضافتها في برنامج “بلا قيود”، وهي تطالع من ورقة وضعتها أمامها الإجابة على كل سؤال، وتبدو مرتبكة عند ما تطلب منها المذيعة تفسيراً أكثر.
ولاقت المقابلة انتقاداُ واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل، وعلق “اسماعيل النظيف” على المقابلة قائلاً: Open book exam، رحمكما الله مبارك زروق و محمد احمد محجوب، مبارك زروق أول وزير خارجية سوداني، و محمد احمد محجوب و العهدة على الراوي حينما القى خطاب السودان بالجمعية العامة للأمم المتحدة الخواجات كان بيقلبوا في الدكشنري، وأردف متسائلاً: هل عجز الرحم السوداني أن ينجب مثلهما؟.
الخرطوم (كوش نيوز)