وزيرة التعليم العالي توصي بإقالة مديري الجامعات ونوابهم

قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور انتصار صغيرون الزين، يوم الإثنين، إنها تقدمت بتوصية لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بإقالة مديري الجامعات الحاليين ونوابهم ورؤساء مجالسها، وتوقعت الوزيرة أن يصدر القرار من جانبه خلال الساعات القادمة.
ووجّهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات الحكومية بفتح الجامعات في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مؤخراً.
وخاطبت الوزيرة صباح الإثنين، ندوة “التعليم العالي في السودان بين معطيات الواقع وتطلعات المستقبل”، والتي نظمها تجمع أساتذة جامعة أم درمان الإسلامية, وأكدت أن الوزارة ستقوم بجولات على داخليات الطلاب للتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم.
وأوضحت الوزيرة أن أمر التكليف لمديري الجامعات الجدد سيصدر وفقاً للشرعية الثورية، كما حدث مع وزراء الفترة الانتقالية.
وأوضحت وزيرة التعليم العالي أن من أهم مهام مديري الجامعات في فترة التكليف، تكوين الحرس الجامعي، وحل الوحدات الجهادية، وإقالة العمداء، وتجهيز القوانين واللوائح ومراجعتها، والترتيب لانتخابات مديري الجامعات.
شبكة الشروق