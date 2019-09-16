الطيران المدني.. قرار السلطة لسد الوظائف الحساسة الشاغرة

أكدت سلطة الطيران المدنى أن قرار مدير عام السلطة – حول التنقلات – جاء في إطار تعبئة الشواغر الوظيفية التي نجمت عن تنفيذ قراري المجلس السيادي ومجلس الوزراء القاضي بإلغاء عقود جميع المستشارين والخبراء والمتعاقدين.
وأوضح البيان الصحفى الذى تحصلت “سونا” على نسخة منه أن الوظائف التي شغرت بموجب تنفيذ قراري المجلس السيادي ومجلس الوزراء وظائف حيوية وحساسة تؤثر علي نحو مباشر في مهام وواجبات السلطة، مشيرا الى أن ذلك إقتضي التمحيص والتدقيق في الخيارات المتاحة لشغلها بما لايؤثر سلباً علي عمل السلطة.
وكانت العديد من الوسائط الإعلامية تناولت قرار مدير عام سلطة الطيران المدني ووصفت الخطوة بأنها مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف التنفلات والترقيات والتعيينات بمختلف أجهزة الدولة.
وفيما يلى تورد سونا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
*سلطة الطيران المدني*
*الناطق الرسمي*
تصريح صحفي
١٦/سبتمبر / ٢٠١٩ م
•تداولت العديد من الوسائط الإعلامية قرار السيد مدير عام سلطة الطيران المدني القاضي بنقل بعض العاملين بالسلطة لبعض الإدارات المختلفة ووصفت الخطوة بأنها مخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي بوقف التنفلات والترقيات والتعيينات بمختلف أجهزة الدولة ، وفي هذا الصدد نوضح الآتي :
١-القرار المشار إليه جاء في إطار تعبئة الفراغات والشواغر الوظيفية التي نجمت عن تنفيذ قراري المجلس السيادي ومجلس الوزراء القاضي بإلغاء عقود جميع المستشارين والخبراء والمتعاقدين بمختلف الوظائف بأجهزة ومؤسسات الدولة .
٢-الوظائف التي شغرت بموجب تنفيذ قراري المجلس السيادي ومجلس الوزراء وظائف حيوية وحساسة وتؤثر علي نحو مباشر في مهام وواجبات السلطة ولذلك إقتضي الحال التمحيص والتدقيق في الخيارات المتاحة لشغلها بما لايؤثر سلباً علي عمل السلطة .
٣-إن إستحقاقات تنفيذ قرارات مجلسي السيادة ومجلس الوزراء لايمكن بجميع الأحوال أن تكون خرقاً لقرار آخر وإنما تكييفاً قانونياً وفنياً وإدارياً طبيعيا. ومفهوماً لهذه القرارات ولذلك صدر القرار وفق الإجراءات المتبعة واللوائح ذات الصلة .
٤-القرار المشار إليه ليس قراراً للتنقلات بين المؤسسات وإنما قرار تنقلات داخلية بين الإدارت الفنية بموجب لائحة تنظيم العمل وضمن صلاحيات السيد المدير العام للسلطة .
٤-تأمل سلطة الطيران المدني من المراقبين والمهتمين والناشطين التثبت والتحقق قبل نشر المعلومات المضللة بشأن هذه المؤسسة التي ترتبط وعلي نحو دقيق بالمنظمات الإقليمية والدولية ومختلف مؤسسات وهيئات وشركات النقل والملاحة الجوية .
عبد الحافظ عبد الرحيم
الناطق الرسمي