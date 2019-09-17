وزير ديوان الحكم يدعو لوضع خطة لإزالة النفايات بالخرطوم

دعا وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي إلى وضع خطة إسعافية واضحة وفاعلة لجمع وإزالة النفايات وردم البرك بالولاية، كما دعا في الاجتماع الذي ضم وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووالي ولاية الخرطوم ومعتمدي محليات الخرطوم السبع والمدراء العاميين والتنفيذين بالولاية بقاعة الديوان يوم الإثنين بضرورة استنفار الجهد الشعبي ولجان الاحياء ولجان المقاومة خاصة الشباب في حملات النظافة واقامة برنامج رقابي على عمل شركات النظافة والاهتمام بثقيف وتوعية طلاب المدارس بأهمية إصحاح البيئة والإسراع في معالجة الظواهر السالبة بالولاية.
من جانبها أكدت وزيرة العمل لينا الشيخ الى ضرورة توفير البيئة المناسبة لعمال النظافة وتحسين اوضاعهم وتوفير تأمين اجتماعي لهم بجانب تبني حملة قومية للنظافة بالولاية والاستفادة من طاقات الشباب .
وفي السياق اشار والي ولاية الخرطوم الفريق ركن عبد المحمود عابدون الى أهمية التنسيق الجيد مع منظمة الصحة العالمية والوزارات ذات الصلة بالإضافة الى برنامج ردم البرك ورش الباعوض ومكافحة الحشرات، مؤكدا أن الرش بالطيران سيبدأ بعد موسم خريف هذا العام مباشرة.
الخرطوم 16-9-2019(سونا)