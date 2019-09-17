قبل نادين نجيم .. كيف أعلن الفنانون عن طلاقهم؟

لم تعد وسائل الإعلام التقليدية من تلفزيون وصحافة بديلة عن مواقع التواصل الاجتماعي عند الفنانين، الذين يفضلونها للإعلان عن ألبوماتهم ومشاريعهم السينمائية والتلفزيونية، وصولاً الى أمورهم الخاصة ومنها الطلاق.
تفاوتت مستويات وأشكال الإعلان عن الطلاق، وتفاوتت وتيرة التجاوب عند جمهور الفنان والفنانة، كل ذلك بحسب رواية الطلاق التي تقدم، وما فيها من “تشويق”، خصوصاً حين يتبادل الطرفان الردود بينهما.
منذ أيام قررت الممثلة نادين نسيب نجيم أن تصدم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة تجمعها مع هادي أسمر، حيث تزوجا عام 2012 ولديهما ابنان: هافين وجيوفاني، معلنة انفصالهما بكل رقي. فكتبت أن القرار لم يكن سهلاً، وأن الأهم هو الثمرة الحلوة المتمثلة في ولديهما.
صدمة الجمهور جاءت لأن نجيم لم تترك مقابلة تلفزيونية إلا أكدت فيها مدى حبها لعائلتها وزوجها الذي يعبر لها عن حبه كل ليلة، ما يسعدها جداً.
على عكس نادين، قرر الفنان وائل كفوري أن يثير الجدل بانفصاله عن زوجته رغم حرصه خلال مسيرته الفنية على إبقاء حياته الشخصية بعيداً عن الإعلام، فقرر أن تقوم الإذاعية اللبنانية ريما نجيم بإعلان هذا الأمر.
لكن طلاق كفوري لم يمر على خير، إذ أصبح خبره الأكثر تداولاً خلال الأسابيع الماضية بعدما رفض دفع النفقة الشهرية لطليقته، لتعود الأمور وتأخذ مسارها إلى الحل بعدما وقعت طليقته أنجيلا بشارة على تعهد لدى النائب هادي حبيش بألا تتعرض لطليقها لا في السر ولا في العلن، ووقع كفوري أيضاً على تعهد بزيادة النفقة الشهرية لها والتزامه بالدفع كل أول شهر.
جويل حاتم وجورج الراسي
أيضا دخل كل من الفنان جورج الراسي وطليقته جويل حاتم ترند إثارة الجدل، إذ انتشر خبر طلاقهما بعد بوست فيسبوكي أعلنت خلاله جويل طلاقهما. لم تمر 24 ساعة حتى تراجعت وأعلنت ندمها، وكتبت أنها تشعر بالندم الكبير لما قالته سابقاً، وأنها لا تريد الطلاق من زوجها جورج الراسي وتريد الحفاظ على عائلة جميلة معه.
الأمر لم ينته هنا، فبعد ساعات كتبت حاتم على حسابها أن الراسي خطف ابنها، وأنها لا تعرف مكانه، لتعود وتحذف المنشور، ومن ثم أعادت نشر صورة كتب عليها أن الفنان جورج أرسل أشخاصا لخطف ابنه جو، مضيفة أن شقيق الراسي كان من بين الخاطفين وكان يحمل المسدس حينها.
المسلسل لم ينته، إذ احتفل الراسي وطليقته جويل منذ أشهر بعيد ميلاد ابنهما جو. ونشر كل منهما عبر “إنستغرام” فيديوهات تظهر الودّ بينهما. وبدأ روّاد مواقع التواصل بالتساؤل عما إذا كانا قد عادا إلى بعضهما البعض.
سمية الخشاب وأحمد سعد
لسمية الخشاب وطليقها حصة من إثارة الجدل، إذ أعلن المغني أحمد سعد في مارس/آذار الماضي خبر طلاقه من الخشاب من خلال موقع “فيسبوك” عندما كتب: “أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب… أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي”.
لكن خشاب اختارت إطلالتها في حلقة خاصة مع الإعلامية بوسي شلبي، لتعلن اتخاذها قرار الطلاق قبل ستة أشهر نظراً لوقوع خلافات زوجية بينهما.
قصة طلاقهما لم تنته هنا، بل تحولت إلى مسلسل طويل، كانت آخر فصوله تحويل برنامج “شيخ الحارة” إلى منصة للهجوم والهجوم المضاد، إذ اتهما بعضهما بسرقة الأموال والشقق والمرض.
فما أن حل أحمد سعد ضيفاً على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “شيخ الحارة”، حتى اتهم الخشاب بسرقة أمواله والاستيلاء على شقته التي اشتراها نافياً أنها قامت برفع دعوى خلع عليه.
لترد الخشاب عليه في حلقة منفصلة من خلال البرنامج نفسه، فاتهمته بمحاولة قتلها، وأعلنت أنها خضعت لعملية جراحية لاستئصال الطحال بسببه. كما ردت على اتهامها بالسرقة قائلة “أنا من يدفع قسط الشقة وليس هو”.
إمارات رزق وحسام جنيد
يبدو أن الفنانة السورية إمارات وزوجها الفنان حسام جنيد قررا عدم إثارة الجدل بخبر طلاقهما، إذ قررت رزق إعلان انفصالها من جنيد على “فيسبوك”، فكتبت: “أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام”، متمنية لطليقها “أبو وطن” حياة أفضل.
كما نشر جنيد صورة تجمعها معلقاً “أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكنه تم بيني وبين إمارات الطلاق”، متمنياً التوفيق لـ”أم وطن”.
علي ربيع وندى محمود
قررت ندى محمود طليقة الممثل الكوميدي علي ربيع أن ترفع الوتيرة عالياً في حسابها على “إنستغرام”، وأن تعلن خبر طلاقها من علي باتهام مباشر لأمه قائلة “أمك، ثم أمك، ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك”.
وتابعت: “أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أمام الله”. لتعود وتحذف المنشور في اليوم التالي. إلا أن ربيع قرر تجاهل الأمر تماماً، ولم تصدر منه أي كلمة عن الموضوع حتى الآن.
العربي الجديد