ثقة فان دايك بصلاح .. الاحتفال بأهدافه قبل تسجيلها

تعد الثقة التي يكتسبها النجم الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنكليزي، جزءًا من الأسباب التي جعلته من بين أفضل لاعبي كرة القدم في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد أن تفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019.
وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن فان دايك اعتاد الاحتفال بأهداف زميله المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف “الريدز” قبل تسجيلها، وآخر مرة كانت في لقاء السبت الماضي ضد نادي نيوكاسل يونايتد في إطار الأسبوع الخامس من الدوري الإنكليزي الممتاز، والذي انتهى بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
ونجح صلاح في تأمين نتيجة فوز ليفربول بتسجيله الهدف الثالث خلال هذه المواجهة، حيث استفاد من تمريرة رائعة من زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالعقب، وبالرغم من أن صلاح كان أمامه مدافع نيوكاسل يونايتد قبل تخطيه، إلا أن ثقة فإن دايك بالدولي المصري جعلته يحتفل بالهدف قبل أن يسجل.
وليست هذه المرة الأولى التي احتفل فيها فان دايك بالهدف الذي سجله محمد صلاح، حيث سبق للمدافع البالغ من العمر 28 عامًا أن قام بذلك في مباراة أرسنال الشهر الماضي، وذلك بعدما تخطى نجم روما السابق، دافيد لويز وقبل أن يسدد الكرة في شباك الحارس لينو.
كما لاحظ مشجعو نادي ليفربول بأن فان دايك يحتفل قبل تسجيل الأهداف برفع يديه إلى الأعلى وهو المشهد الذي تكرر في الموسم الماضي، عندما فاز أشبال الألماني يورغن كلوب على بورتو في دوري أبطال أوروبا.
وسجل صلاح، هداف “البريميرليغ” في الموسمين الماضيين، 4 أهداف في الموسم الجديد بعدما لعب 5 مباريات، متخلفًا بفارق ثلاثة أهداف عن إبراهام مهاجم تشلسي، وسيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي المتصدرين برصيد 7 أهداف.
العربي الجديد