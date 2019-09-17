أمر بالقبض على مأمون حميدة

أصدرت نيابة المال العام امس، امراً بالقبض على وزير الصحة السابق في ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة على خلفية دعوى تقدمت بها وزارة الصحة ضد جامعة العلوم الطبية المملوكة لحميدة، واتهمت وزارة الصحة مأمون حميدة باستغلال جزء من مباني المستش في الاكاديمي لصالح كليات جامعته وانه استغل جزءاً من المستش في في تعليم وتدريس طلابه وكان المراجع العام قد ذكر ذلك في تقرير له وبموجبه قامت وزارة الصحة بفتح دعوى.
وفي السياق، خاطبت نيابة المال العام النائب العام لمخاطبة المجلس السيادي لمخاطبة سلطات سجن كوبر لتسليم مأمون حميدة لنيابة المال العام للتحري والتحقيق معه ومن ثم اعادة تسليمه لسجن كوبر.
الخرطوم: هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة