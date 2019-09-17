“أنا مش جوز الست” و”فتاة أحلام رمضان صبحي”.. ماذا قال النجوم عن عبلة كامل؟

تحتل الفنانة عبلة كامل مكانة كبيرة لدى الجماهير على مستوى مصر والوطن العربي.
وعلى مدار مسيرتها الفنية، استطاعت “كامل” أن تصنع شعبية جارفة؛ بتلقائيتها المحبوبة وخفة ظلها المعهودة.
وتحتفل، اليوم الثلاثاء، النجمة الكبيرة بعيد ميلادها الـ59؛ فهي من مواليد 17 سبتمبر 1960.
وفي تلك المناسبة، نستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات النجوم عنها:
محمود الجندي
قال الفنان الراحل محمود الجندي، خلال لقائه ببرنامج “حفلة 11″، إنه تزوج من عبلة كامل؛ لأنها تشبه مجتمعنا، وثقافاتهما واستعدادهما لاستمرار العلاقة والحياة كانا سببًا رئيسا في زواجهما.
وعن انفصالهما أكد إنه وقع لظروف خارجة عن إرادتهما. وعن مكانتها الفنية قال: “كان نجمها أعلى مني، وكان شغلي أقل، واتعرض عليّ أعمل أعمال مجاملة ليها، ورفضت طبعًا لأني مينفعش أكون جوز الست”.
أحمد كمال
خلال لقائه ببرنامج “الستات ميعرفوش يكذبوا”، قال الفنان أحمد كمال إنه بدأ مسيرته الفنية مع عبلة كامل، ولكن إيقاع رحلتها كان أسرع منه، مؤكدًا أن نجوميتها لم تكن سسبا للانفصال الذي وقع بينهما.
إيناس الدغيدي
قالت المخرجة إيناس الدغيدي إن الفنانة عبلة كامل لن تكون نجمًا حتى لو قدمت 100 عمل؛ فالنجومية لها مقاييس ومواصفات كثيرة أهمهما الشكل والموضوع واختلاف الأدوار، لافتة أنها ممثلة عظيمة وقديرة، ولكنها ليست نجمًا.
رمضان صبحي
قال اللاعب رمضان صبحي إن الفنانة عبلة كامل فتاة أحلامه في طفولته، وذلك عند سؤاله عن فتاة أحلامه في الأفلام التي شاهدها، لتداعبه الإعلامية إسعاد يونس قائلة: “بقولك فتاة أحلامك يابني”.
إنعام محمد علي
قالت المخرجة إنعام محمد علي إن الفنانة عبلة كامل دخلت في هيستيرتا ضحك عندما عرض عليها دور أم كلثوم، مؤكدة أنها لن تستطيع الخروج من شخصيتها.
مصراوي