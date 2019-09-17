تفاصيل مثيرة في محاكمة لاعب المريخ سيف تيري

قال شهود اتهام (نظاميون) للمحكمة في قضية لاعب المنتخب الوطني والمريخ سيف تيري، إنهم شاهدوه يحمل (ساطوراً) أمام قسم الشرطة.
وذكر الشهود وهم ثلاثة نظاميين للمحكمة أمس, أن النجم تيري كان يهتف أمام القسم وشارك ومتهمون آخرون في إتلاف قسم شرطة التكامل بالحاج يوسف. وكشفت التحريات للمحكمة عن جملة خسائر بلغت (18) مليون جنيه المتهمون فيها (35) شخصاً بينهم تيري.
الخرطوم: رقية يونس
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
هجووووم كاااسح
2019/09/18 at 1:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
لاعب منتخب الوطن
ويدمر قسم شرطه الوطن
دي افهموها كيف
الثورة قامت من أجل الوطن أو من أجل تهديم الوطن
اذا تمت الادانه بالدليل نرجو أن يكون العقاب الصارم لأنه من المفترض أكثر غيره ع الوطن لأنه لاعب منتخب وطن
لك الله يا بلادي