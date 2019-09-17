تدوين بلاغ ضد “إيلا”

وجهت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بولاية الجزيرة أمس، بتدوين بلاغ تحت المادة (47) إجراءات بالقسم الأوسط بشرطة محلية ودمدني الكبرى في مواجهة والي الجزيرة الأسبق محمد طاهر إيلا وآخرين.
وأكد الشاكي عضو مجلس تشريعي الجزيرة المحلول الزهاوي بشير، في تصريحات صحفية أمس، تدوين بلاغ في مواجهة والي الجزيرة الأسبق محمد طاهر إيلا بقسم شرطة الأوسط بالرقم (٢٤٢١ / ٢٠١٩) تحت المادة (47) إجراءات، وأضاف أن تأسيس الدعوي تم بناءً على تقرير المراجع القومي والذي أشار فيه إلى كثير من المخالفات المالية والاعتداء على المال العام، وأشار إلى أن المخالفات التي طلب التحقيق فيها تمثلت في الطرق داخل مدينة ودمدني بصفة خاصة والولاية بشكل عام، فضلا عن أعمال رصف الإنترلوك ومهرجانات السياحة والتسوق ومزادات الأراضي بالولاية وصيانة وتشييد المدارس والمستشفيات وعقود الأراضي، ولفت إلى أن طلب التحقيق أسس على شهادات بعض الجهات الفنية المتخصصة.
ودمدني: عمران الجميعابي
صحيفة السوداني