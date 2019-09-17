الشيوعي لن نشارك في التشريعي

أعلن الحزب الشيوعي رفضه المطلق لأي عملية ترمي لهيكلة قوى الحرية والتغيير تؤدي إلى قيادة هرمية، قائلاً إن ذلك يقود إلى الوصاية على مكونات التحالف ويفقدها كينونتها واستقلاليتها، وظلت عدد من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير بينها كتلة “نداء السودان” تطالب بضرورة هيكلة التحالف وإيجاد جسم قيادي يتولى عملية اتخاذ القرارات، وقال السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب، في مقابلة مع (سودان تربيون) إن الشيوعي ضد قيام أي شكل قيادي في الحرية والتغيير، لأن كل الكتل داخله أتت عبر أشكال هرمية، وأضاف “بالتالي يكون التنسيق أفقياً بين هذه الكتل في سبيل أن كل القوى يكون لديها كينونتها ولا تكون تحت وصاية أحد، وقال نحن قوى مختلفة الأفكار والبرامج لا يمكن أن تتحول إلى حزب..
وحول موقف الشيوعي من المشاركة قال الخطيب إن الشيوعي لم يقل يوماً إنه سيشارك في المجلس التشريعي، وإنما أعلن عدم المشاركة في مستويات الحكم الثلاث، “السيادي ـ مجلس الوزراء وكذلك التشريعي، واعتبر الخطيب الحكومة التي تم تشكيلها هي حكومة كفاءات، لكن الوثيقة الدستورية تقف حاجزاً أمام ما يأمله الشعب السوداني من انتقال، لجهة أن الوثائق التي أُبرمت بين قوى التغيير والمجلس العسكري تنم عن سيطرة العسكر على كل شيء، بل إفراغ مجلس الوزراء من كل عناصر القوة، وتابع “وجود العسكر وهيمنتهم على المفاصل في مجلس الوزراء سيؤدي إلى ضعف الحكومة.
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