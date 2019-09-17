مجلس الوزراء يتداول حول المشكلات الضاغطة.. نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات

تداول مجلس الوزراء في إجتماعه الثلاثاء برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء حول المشكلات الضاغطة والمؤثرة على معاش الناس المتمثلة في نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات .
وأوضح د. عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء إتخذ تدابير وإجراءات عاجلة لمقابلة ومعالجة هذه المشاكل التي تواجه الناس في حياتهم اليومية .
وأكد إستعداد الحكومة لمعالجة هذه المشكلات التي تواجه بداية العام الدراسي بما يمكن الطلاب من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم والعودة إلى منازلهم دون معاناة وذلك حتى يتفرغ الطلاب للتحصيل الأكاديمي.
الخرطوم 17-9-2019م (سونا)