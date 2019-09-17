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سياسية

“حمدوك” يُلوّح بالجنسية “المزدوجة” لمواطني “دولة جنوب السودان”





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شدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، على عدم وضع العراقيل أمام حرية الحركة للمواطنين بدولتي السودان و”الجنوب”، مشيراً إلى أنهم يطمحون لعلاقات ثنائية تلغي موضوع “التأشيرة”، ونبه إلى أن رؤيته للمسألة هي السماح لمواطني “الجنوب” أن تكون لهم جنسية مزدوجة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مسألة الجنسية المزدوجة لمواطني الجنوب، يجب ألا تكون مقابلها مطالب بمعاملة مثيلة لمواطني السودان.

وقال حمدوك في حوار مع صحيفة “الموقف” الناطقة بالعربية في جوبا، إن السودان الموجود حالياً ساهم في بنائه “الجنوب” وإنهم كانوا مع بعضهم البعض في وقت سابق.

وأوضح حمدوك أن الظروف التاريخية اقتضت تقسيم البلد إلى سودان وجنوب السودان، مضيفاً بأنه لا يمكن العودة لمعالجة التاريخ، لكن في مقدور الجميع أن يعالجوا المستقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنهم يطمحون في أن تكون علاقات الدولتين متميزة لأنهما شعب واحد في دولتين، متابعاً “لا أفتكر أنها مصادفة أن نحتفظ نحن في الطرفين بكلمة سودان، فالجنوب كان يستطيع أن يغير اسمه ويختار أي خيار آخر”.

وأضاف حمدوك قائلاً “أنا أعتقد مع رمزية المسألة فهي لها دلالات عميقة، أن نظل محتفظين بهذه العلاقة مع بعض وألا نحدد لها سقفاً.

وكالات
شبكة الشروق

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محمود | تم إضافته في سبتمبر 18th, 2019

نطالب بترحيل اللاجئين الأجانب غير الشرعيين من دول الجوار من المدن إلى معسكرات داخل أو على حدود دولهم وعدم منحهم جنسيتنا إلا بشروط مثل استثمار 250 ألف دولار في السودان على الأقل كما تفعل دول العالم

سودانى مغبووووون | تم إضافته في سبتمبر 18th, 2019

الجنوب ساهم بشنو. فى بناء السودان؟
بطبالى السجاير.. ولا اللياسة بتاعت الحيط؟
قوم قد..
انتو وهم.. وحدين يحنسو فى الجتوبيين
وجزء منكم عامل فيها ابو اليهود.. والبعض يتجارى على المصريين ومطبالتيه للخليج والخليجيين.. والبقية للاوربيين وامريكا.
طيب الجابوكم ليهو تفضو ليهو متين ان شاء الله؟


 