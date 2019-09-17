عبد الفتاح البرهان يفتتح مسلخ الكدرو الجديد بطاقة إنتاجية 1500 رأس في اليوم

يفتتح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة صباح الأربعاء 18 سبتمبر الجاري مسلخ الكدرو الجديد بطاقة إنتاجية 1500 رأس في اليوم.
وقال د. أحمد محمود شيخ الدين وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية المكلف لـ(سونا) إن الافتتاح سيشهده عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص السوداني ومعظم مديري عموم وزارة الثروة الحيوانية والهيئات بالوزارة وجهات ذات صلة وإعلاميين.
و أكد الدكتور محمد يوسف مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، اكتمال كافة المنشآت والتجهيزات للعمل بالمسلخ إضافة إلى اكتمال تأهيل مسلخ الكدرو القديم.
وأشار إلى أنه بافتتاح المسلخ الجديد وتأهيل القديم سيتم تصدير اللحوم المصنعة بدلا عن تصدير مواشٍ حية للاستفادة من القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية.
الخرطوم17 – 9-2019م(سونا)