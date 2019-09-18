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سياسية

2019/09/18

2019/09/18


حمدوك يطير اليوم لمصر وبعدها لفرنسا للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون


عبد الله حمدوك

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يتوجه د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني الأربعاء إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية ومنها إلى الجمهورية الفرنسية للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأوضح السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح لـ(سونا) أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية وسبل تقوية التعاون بين السودان وهذه الدول .

وأبان أن هذه الزيارة تعد مؤشرا واضحا يعكس اهتمام دول العالم بالثورة السودانية وما نتج عنها من حكومة تتولى مهام الفترة الانتقالية وتقود التحول الديمقراطي المنشود.

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