غندور يعلن عن موعد أول لقاء له بالجمهور عبر تقنية البث المباشر على فيسبوك

قال البروفيسور ابراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني في تدوينة له على فيسبوك (حزب المؤتمر الوطني حزب كبير ونحن كبار في الساحة السياسية السودانية وسنظل).
وأضاف غندور بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (الإهتمام بمواقع التواصل الإجتماعي كان ضعيفا من القيادة السابقة للحزب لذلك سوف نبدأ من حيث انتهي الآخرون).
وأضاف غندور فجر الأربعاء (بإذن الله تعالى سيكون موعد البث المباشر مع العضوية والعامة عبر صفحتي الرسمية وصفحة الحزب على الفيسبوك، يوم السبت الموافق: 28 سبتمبر 2019م الســــــ5:30ـــــاعة عصرا).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين