إلهان عمر .. لا تملك السعودية أو ترامب حقا دستوريا يدفعنا لمحاربة إيران

قالت النائب الأمريكية، إلهان عمر، إنه لا يحق دستوريا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو وزير خارجيته، مايك بومبيو أو المملكة العربية السعودية، ودفع بلادها للدخول بحرب، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة جزئية لإيران على خلفية استهداف معملين لشركة أرامكو السعودية.
جاء ذلك في مقابلة لعمر مع الزميلة إرين بيرنيت على CNN حيث قالت: “الكونغرس له الحق الدستوري لإعلان الحرب، الرئيس لا يملك ذلك وزير الخارجية لا يملك هذا الحق وبالطبع المملكة العربية السعودية لا تملك هذا الحق..”
وتابعت قائلة: “أعتقد أن علينا التأكد من الشعب الأمريكي يفهم أن هذه الإدارة (إدارة ترامب) التي تكذب بشأن خارطة أحوال جوية أو حجم الحضور لا يمكن الوثوق بها لتقديم المعلومات الكاملة التي نحتاجها لنتمكن من اتخاذ قرار ما إذا يتوجب عليها الدخول في حرب أو لا مع إيران..”
وأردفت: “نحن لسنا في موضع يتيح لنا التفكير بحرب لا نهاية لها، وأنا أمل حقا بأن زملائي في الكونغرس سيضغطون على هذه الإدارة لأخذ خطوة إلى الوراء والتفكير بكيف يمكننا استخدام الدبلوماسية لنزع التصعيد في هذا الوضع”.
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