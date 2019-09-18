ضبطية مخدرات وخمور مستوردة بغرب دارفور

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع ولاية غرب دارفور من ضبط كميات من الدقيق والسكر والوقود مهربة إلى دول الجوار، كما وضعت يدها على كميات من مستحضرات التجميل والمخدرات والخمور المستوردة داخل الحدود السودانية.
وأوضح قائد القوات بقطاع غرب دارفور، موسى حامد دوداي، أن الكميات التي تم ضبطها تقدر بمبالغ كبيرة تفوق أكثر من 80 مليون جنيه.
وأشار إلى التنسيق الكامل بين قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى. وقال دوداي إن الكميات المضبوطة ستتم إبادتها بالتنسيق مع شرطة مكافحة التهريب وإدارة المقاييس بالولاية حفاظاً على المال والعقل.
ولفت إلى أن دخول المخدرات بالكميات الكبيرة يعمل على تدمير الشباب وتعطيل دورهم في بناء ونهضة البلاد.
في السياق، ثمن مدير شرطة الولاية بالإنابة، العميد عبدالحليم عبيد أحمد، جهود قوات الدعم السريع في حماية أمن الوطن والمواطن، وقال إن هذه الجهود تصب في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
من جهته، أكد قائد الفرقة ١٥ مشاة بالجنينة، العميد ركن فضل ياسين صالح، استمرار الحملات، خدمة للاقتصاد وحماية للمواطن وللشباب من أثر الممخدرات والمواد المضرة بالمجتمع.
صحيفة الجريدة