سفير مصر: الفترة المقبلة ستشهد دعماً اقتصادياً وسياسياً وتنموياً للسودان

قال سفير الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش، إنّ الإقصاء والتهميش شكّلا وقوداً للثورة السودانية، وحيا كل من أسهم فيها.
وأكد خلال مُخاطبته احتفالات “كيان الشمال” بنجاح الثورة أمس الأول، أنّ السودان يُعتبر حلقة أساسية في بناء الفضاء الأفريقي.
من جانبه، أكد السفير المصري حسام عيسى، وقوف بلاده مع السودان قلباً وقالباً ودعمه على المُستويات والأصعدة كافة، وقال إنّ استقرار السودان وأمنه وتنميته جُزءٌ لا يتجزّأ من أمن واستقرار مصر، وأعلن أنّ الفترة المُقبلة سَتشهد دَعماً مصرياً على المُستوى الاقتصادي والسياسي والتنموي والطبي وغيره، وقال إنّ المُستقبل للسودان ووادي النيل.
من جهته، قال رئيس “كيان الشمال” محمد سيد أحمد الجكومي، إن الكيان أحد مُكوِّنات (نداء السودان)، وأكّد أنّه ستتم مُلاحقة المؤتمر الوطني حتى يتم اجتثاثه، كما لا مكان للحركة الإسلامية والإسلام السياسي، وقال إنّه سيتم الصبر على الحكومة الجديدة حتى تضطلع بمسؤولياتها، وشدّد على تَمَسُّك “الجبهة الثورية” بالسلمية، وكشف الجكومي عن تنسيق تم بين قيادات “الثورية” وصلاح قوش لإسقاط النظام، وأنّه لولا انحياز المجلس العسكري لما نجحت الثورة.
الصيحه