أحد المُعتقلين يتعرّف على مُتّهمين بتعذيب المعلِّم أحمد الخير

كشف الشاهد أمجد بابكر يوسف أحد المعتقلين مع معلم خشم القربة أحمد الخير، تفاصيل اعتقالهما سوياً في مكاتب الأمن والاعتداء عليهما بالضرب.
وقال أمجد، إنه من سكان خشم القربة، وإن “أحمد الخير” زميل دراسة وكانا باتحاد الطلاب، وإنه تم اعتقاله عقب مظاهرات بخشم القربة نهاية يناير الماضي، وتحركوا بهما لمكاتب الجهاز (11 ليلاً) وفي الطريق تم القبض على ثلاثة شباب، وعند وصولهم المكاتب شاهدوا أربعة من أفراد الجهاز يحملون (خراطيش) وانهالوا بالضرب على المعتقلين، وعند دخولهم (الحراسة) شاهدوا أحد المعتقلين ملقى على الأرض وكان المعلم أحمد الخير، وأخبره بأنه “أول واحد جابوه”، وكان مرهقاً، وذكر لهم بأنهم ضربوه. وأكد الشاهد أنهم تعرضوا للضرب بالخراطيش، وتعرف الشاهد على (١٠) من المتهين الذين ضربوا المرحوم وهم (٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٩، ٢٥).
وطعن محامي الدفاع عن المتهم الأول عوض عبد الرحمن، في إفادات الشاهد، وذكر أنه صديق المرحوم وهم في حزب واحد “الموتمر الشعبي” وكانا مشاركين في المظاهرات، واعتبر أنه غير محايد وطلب استبعاده.
الصيحة