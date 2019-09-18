نقابة المعلمين السودانية تخاطب “حمدوك” بشأن إلغاء “عطلة السبت”

طالبت نقابة المعلمين السودانيين، يوم الأربعاء، وزارة التربية والتعليم، بضرورة تخصيص حافز لمقابلة قرار الغاء عطلة السبت للمعلمين.
وقال القيادي بالنقابة د. حازم محمد لـ” باج نيوز” إن النقابة رفعت مطالبها رسمياً للوزارة لتنفيذها، ملوحاً بإجراءات يمكن اتخاذها في حال تم رفض توفير متطلبات العمل.
وتشمل الإجراءات -بحسب حازم- عدم الالتزام بقرار العمل في عطلة السبت، العطلة اذا لم تلتزم الجهات المعنية بتوفير متطلبات العمل.
وطالب برفع أجور المعلمين المتدنية، قائلاً إن مرتب المعلم بالدرجة الأولى لا يغطي تكاليف “5” أيام بالشهر.
وكانت الحكومة الانتقالية ألغت عطلتي السبت والدورة المدرسية لتجنب خيار إلغاء العام الدراسي.
باج نيوز