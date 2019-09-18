تأجيل زيارة حمدوك إلى باريس لهذا السبب (……)

تأجلت زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى فرنسا لأسباب طارئة تتعلق بجدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت السفارة الفرنسية في الخرطوم في بيان: “لأسباب طارئة في جدول اعمال رئيس الجمهورية الفرنسية، تم تأجيل اللقاء المقرر الخميس مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتجري الآن مشاورات لتحديد موعد جديد في القريب العاجل”.
وأضاف البيان: “تأسف سفارة فرنسا للمضايقات التي سببها هذا التأجيل، لكنها تؤكد رغبة رئيس الجمهورية في استقبال رئيس الوزراء السوداني ودعم فرنسا للحظة مهمة في تاريخ السودان”
وقالت السفارة: يسر فرنسا أن تتمكن من تنظيم زيارة رئيس الوزراء السوداني التي تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للخرطوم الأثنين الماضي، والتي مهدت لمرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.
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