د.فوراوى ينفي شائعة وجود كارثة بمستشفى دار العلاج الخاص

ناشد د.عباس فوراوي مدير إدارة الموسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم وزير الاعلام بوضع ضوابط للنشر الخاص بقضايا الصحة ،وعدم النشر الا بعد التحقق ،لان النشر السالب اكبر مهدد للامن الصحي ويساهم في فقدان الناس الثقة في الاطباء والمؤسسات العلاجية وهو ما لا نرضاه جميعاً .
واستنكر مدير المؤسسات العلاجية الخاصة فى تصريح لـ “سونا”الطريقة التي تم بها نشر خبر بوسائط التواصل الاجتماعي بوجود كارثة بمستشفى دار العلاج الخاص خاصة وأنها تفتقر للعلمية وتجافي الحقيقة ، ويغلب عليها الطابع الشخصي ، وأضاف “مثل هذا السلوك ينطوي على تهديد واضح للامن الصحي للمواطن” ، بل يزيد من فقدان الناس الثقة في الاطباء والمؤسسات العلاجية على السواء ويزيد من معدل الهجرة للعلاج بالخارج .
وطالب فوراوي المتضررين من متلقيي الخدمات الصحية بتقديم شكواهم لجهة الاختصاص بالوزارة او المجلس الطبي السوداني ،حتى يتم التحقق ميدانياً وبطرق علمية ، وأضاف “سياستنا وهدفنا هو تقويم القطاع الصحي الخاص وليس إعدامه فالأخطاء واردة والمحاسبة عليها واجبة ، ولكن إشانة سمعة الأطباء والمستشفيات الخاصة دون تحقق غير مقبول إطلاقاً .
وقال د.عباس فوراوي “طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي خبر مفاده وجود كارثة صحية في مستشفى دار العلاج الخاص ومقطع فيديو يحمل نفس المعنى وانه بحسب الخبر توجد ثلاث حالات لمرضى كبار في السن تم اعطائهم محاليل وريدية مما فاقم حالتهم الصحية وأصابهم بالتورم الشديد في البطن والاطراف ودخل بعضهم في غيبوبة جزئية ،وايضا افاد ناشر الخبر انه حتى الان لايعرف السبب، وهروب مفاجئ للأطباء المسؤولين عن الحالات).
وقال مدير المؤسسات العلاجية الخاصة لـ”سونا” انه لم تصل الادارة شكوى مكتوبة من ذوي المرحوم ولكن من واقع المسؤولية المهنية والأخلاقية تم تكوين لجنة تقصي حقائق فور سماع الخبر من الوسائط، وتتكون اللجنة من طبيب وصيدلي واختصاصي مختبر واختصاصي مكافحة عدوى، وتم سحب ملف المريض المتوفي بواسطة الادارة وتم الاطلاع على ملفات المريضين اللذين تم عرضهما في الفيديو، وشمل التحقيق المدير التنفيذي والمدير الطبي للمستشفى ومرافقي المريضين.
واشار فوراوي الي ان اللجنة خلص الي افادة مدير المستشفى ان المريض حضر للمستشفى يعاني من جلطة دماغية وسبب تنويمه تدهور في حالة الوعي نتيجة لالتهاب في المسالك البولية اثر في الدورة الدموية. وتم تنويمه في غرفة اولا وحسب رؤية الاختصاصي المعالج ان المريض قد يحتاج الى عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي وان استدعى الامر قد يحتاج الكادر الطبي لعمل إنعاش قلبي رئوي ، ورفض ابن المريض في حضور زوجة المريض تركيب جهاز التنفس الصناعي او الانعاش القلبي الرئوي ،وكتب إقرار بذلك ووقع عليه.
تم نقل المرحوم للعناية الوسيطة تحت اجهزة الرقابة الطبية. وبعد عمل الفحوصات كانت النتائج وجود نقص في الالبيومين في الدم والتهاب في البول وكانت نتيجة تذريع البكتريا في الدم إيجابية ـ وباشر الطبيب المختص والكوادر الطبية المساعدة في الخطة العلاجية فور تنويمه وبعد ظهور نتائج التحاليل المعملية.
ووجود نقص في بروتين الألبومين في الدم يعد من أسباب حدوث الوزمة او التورم العام في الجسم بسبب خروج السوائل خارج الأوعية الدموية لتستقر في حيّز بين خلايا الجسم نتيجة قلة ضغط الشعيرات الدموية بسبب نقص الألبومين .
ومع ذلك اوصت اللجنة بتحويل الملف الى المجلس الطبي للبت في الجانب الفني .
واضاف فوراوي “حاولنا تكرارا الاتصال بذوي المرحوم ولم نحظى برد ولَم يتقدمو حتى الان بشكوى رسمية لإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة.
وقال “كما تحركت اللجنة لغرفة المريضة (….) وتحدثت اللجنة مع ذوي المريضة وكانت إفادتهم بان المريضة مقعدة منذ ثماني أعوام وحضرت للمستشفى تعاني من مرض جلدي ،وتقرحات ونزف في الجلد ،وعند سؤالهم عن وجود إصابة جديدة او تدهور في الحالة او ظهور تورم بعد دخولهم المستشفى ؟ فكان ردهم ان الحالة في تحسن وسيتم تخريجهم اليوم ،وفيما يخص وجود ورم عام للجسم لم تلاحظ اللجنة ذلك وأفاد مرافق المريض ان أوردة المريضة ضعيفة وعند تركيب الفراشة تنفجر احيانا وتترك خلفها تورما موضعيا وهو امر عادي وليس مزعجا بالنسبة لهم ،واضافوا ان معاملة المستشفى ممتازة والأطباء والممرضين ممتازين وكانو يقومو بكامل واجباتهم تجاهنا.
بعد ذلك تحركت اللجنة المريضة الثانية (ف..س) تعاني من جلطة دماغية والتهاب في المسالك البولية وسالتهم اللجنة عن سبب تنويمها ،وعن حالتها الصحية بعد تنويمها وصحة وجود تورم نتيجة اعطائها محاليل ،فكان ردهم “سبب مجيئنا للمستشفى لتدهور حالة المريضة وأصابتها بالحمى وبعد تنويمها بالمستشفى تحسنت حالتها ولَم نشتكي من سوء معاملة او تقصير من المستشفى او الاطباء ،اما بخصوص التورم قالت احيانا يحدث بسبب انفجار الفراشة وهذا امر ليس بجديد وحتى نحن في المنزل يحدث ذلك ، واستنكر ذوو المريضتين سلوك مصور الفيديو بانتهاك خصوصيتهم ونشر المقطع دون اذنهم .
وقال فوراوي اما بخصوص وجود فيروس في المستشفى سبب هذه التورمات حسب المتحدث في مقطع الفيديو وبمطابقتها مع المعطيات التي أمامنا فهو كلام غير علمي ولعل المتحدث قصد وجود مشكلة أدت للتورمات ولَم يك دقيقا في تحديد السبب فقال “فيروس” .
الخرطوم 18-9-2019(سونا)