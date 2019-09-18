وزيرة التعليم العالي تطالب بالانفتاح نحو الدول الإفريقية

طالبت بروفيسور انتصار صغيرون الزين وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بتحديث برامج القبول وتوجيهها لما يخدم حاجة الطلاب، ويلبي متطلبات العصر الحديث.
جاء ذلك لدى زيارتها صباح الأربعاء يرافقها بروفيسور مصطفى محمد علي البلة وكيل الوزارة، للإدارة العامة للقبول حيث كان في استقبالهما الأستاذ علي الشيخ السماني مدير الإدارة والدكتور عاصم محمد الحسن نائب المدير حيث قدما تنويراً للوزيرة حول سير الأداء بالإدارة، متطرقين لمشروعاتها الطموحة في تطوير بنياتها التحتية وقاعدة بيانات الطلاب والخريجين، كما أطلعوها على انسياب عملية تقويم وتوثيق الشهادات، مؤكدين بأن الإدارة تعطي اهتماماً كبيراً لتجسير العلاقة مع الطلاب، وبقضايا إجراءات التوثيق والإعتماد والتقويم.
وأكدت الوزيرة على حتمية توفير كوادر مؤهلة بما يمكن من سد فراغات الإدارة، مشيرةً إلى ضرورة تبني مشروعات علمية مستقبلية لارتياد العالمية وإدماج التقنية المتقدمة في برامج عمل الإدارة من خلال التخطيط لإنشاء البرامج الذكية التي تناسب أنواع القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة، والاهتمام ببرامج الاتصال الذكي ومحاولة خلق انفتاح جديد نحو الدول الإفريقية ودول الجوار، مشيدةً بالعمل داخل الإدارة وعلى قواعد المعلومات المتقدمة لطلاب البكالريوس والدبلومات والدراسات العليا والخريجين والوافدين ، حاثة على ضرورة ربطها إلكترونياً مع الإدارة لمتابعة سير العمل والأداء من خلال التقارير اليومية التي ترفع عبر الموقع.
من ناحية أخرى، وفي إطار برنامج الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزيرة التعليم العالي للإدارات والهيئات عقب توليها رئاسة الوزارة، قامت بزيارة للإدارة العامة لمركز المعلومات والاتصالات، يرافقها الدكتور مصطفى البلة وكيل الوزارة، حيث كان في استقبالها المهندس وليد محمد المبارك مدير المركز، والذي قدم تنويراً مفصلاً عن عمل المركز والخدمات التي يقدمها والشبكات التي تدار منها مؤسسات التعليم العالي، حيث أعربت الوزيرة عن سعادتها بما شاهدته من جودة عالية في الربط الشبكي لمؤسسات التعليم العالي ونظام التقدم والدفع الإلكتروني.
وفي ختام اللقاء طالبت مركز المعلومات بترتيب وتجهيز اولويات للعمل في المرحلة القادمة بشأن ترقية الأداء وتطويره.
الخرطوم 18-9-2019(سونا)