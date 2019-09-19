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منوعات

2019/09/19

2019/09/19


فنان شهير .. من لا يضرب زوجته ليس رجلا



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أثار المغني المغربي عادل الميلودي جدلا كبيرا، بعد تصريحه بأحد البرامج على قناة محلية أن “من لا يضرب زوجته ليس رجلا”.

وقال موقع “اليوم 24” إن “المجلس الأعلى للاتصال السمعي” في المغرب أوقف البرنامج المذاع على قناة “شدى تي في” لمدة ثلاثة أسابيع بعد تصريحات الميلودي.

وقدم المجلس بيانا إخباريا بقرار وقف البرنامج على قناة “شدى تي في” خلال التوقيت الاعتيادي لبث البرنامج المذكور.

ورأى المجلس الأعلى أن استعمال ضيف البرنامج المغني عادل الميلودي عبارات من قبيل “راه اللي ما تيضربش مرتو ماشي راجل” و”أي واحد عندو مرتو خاصو يتهلا فيها يضربها يقتلها شغلوا هاداك”، إشادة وتنويها بالعنف ضد المرأة، وتشجيعا صريحا عليه، من خلال إقرانه إيجابيا بمفهوم الرجولة، وتقديمه كأمر مرغوب فيه ومستحب لتمتين العلاقة الزوجية، بحسب الموقع.

عربي21

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