أمر بالقبض على العباس شقيق المعزول

أصدرت نيابة دائرة الاختصاص أمراً بالقبض على العباس حسن أحمد البشير شقيق الرئيس المعزول.
وجاء أمر القبض بسبب شكوى تقدمت بها هيئة الجمارك ضد العباس, فيما قالت مصادر لـ (الإنتباهة) إن الشكوى على خلفية قيام العباس بإدخال مركبات وإجراء تسوية مع الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية وحرر شيكات مجدولة حتى العام 2020م.
وأوضحت المصادر أن (4) شيكات ارتدت لجهة أن أرصدة العباس في البنوك غير كافية لتغطيتها لتدون بلاغات بشأن الشيكات وصدور أمر بالقبض عليه بجانب أوامر بحظر سفره.
الخرطوم: هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
أسامة خير
2019/09/19 at 3:18 م (UTC 2) رابط التعليق
سؤال لسلطات الجمارك . هل التسوية التى قام بها العباس مع الجمارك لسداد رسوم جمارك لسيارات استوردها على اقساط حتى عام 2020 متاحة لكل السودانيين ؟
طبعا السيارات دى تم بيعها من زمااااااان وفتلت قيمتها دولارات واتحولت تركيا