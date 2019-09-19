شاهد اتهام يكشف معلومات مثيرة في قضية مقتل معلم خشم القربة

كشف شاهد الاتهام الثاني في قضية مقتل معلم خشم القربة وهو معلم بالمعاش يدعى الطيب محمد عن عقدهم اجتماعا في يوم الحادثة بغرض الترتيب لمسيرة، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره جميع المعتقلين عدا المجني عليه.
وقال شاهد الاتهام الثاني ويشغل منصب رئيس فرعية المؤتمر السوداني بخشم القربة، أنه تم اعتقال (60) شابا تتراوح أعمارهم ما بين (13ـ16) عاماً عند المساء أثناء التظاهرات، وأضاف: “تم إطلاق سراح جزء منهم ليلا والجزء الآخر أطلق سراحه في الصباح الباكر”، وأفاد الشاهد بأنه سمع صراخ المجني عليه أثناء وجوده خلف المباني، مشيراً إلى أنه سمع (3) صرخات، وتعرف الشاهد على المتهمين الذين قاموا بضرب المعتقلين.
وكشف الشاهد عن تعرضه للضرب الشديد مما جعله يظل طريح الفراش بالعناية المكثفة بمستشفى فضيل لمدة (9) أيام بجانب (8) أيام بـ(العنبر) وكان ذلك نتيجة لارتفاع الكرياتين في الدم وذلك لتعرضه لتكسير في عضلات جسمه بجانب إصابته بـ”الفشل الكلوي”.
الخرطوم: آيات فضل
صحيفة السوداني