وزير الداخلية يطالب “إيقاد” بتقديم الدعم لحل مشاكل اللاجئين

أكد وزير الداخلية، الفريق شرطة الطريفي إدريس التزام الحكومة بحماية ومساعدة اللاجئين رغم التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الإيواء، وطالب المفوضية السامية للاجئين بتقديم مزيد من الدعم الفني والمالي لمواصلة تعزيز إيجاد حلول مستدامة لمشكلات اللاجئين والدول المستضيفة.
وخاطب الطريفي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الوزاري الثاني للدول الأعضاء بـ”الإيقاد” حول إعلان وخطة عمل نيروبي المعني بإيجاد حلول دائمة لمشكلات اللاجئين.
وثمن الوزير الشراكة القائمة بين الحكومة والمفوضية السامية للاجئين لتنفيذ برامج العودة الطوعية.
السودانى