“السيادي”: لن نمنع الناس من التظاهر وندعو لمنح الحكومة فرصة للعمل

أكد المجلس السيادي أن التظاهر وتسيير المواكب حق كفله الدستور، وفيما شدد الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان على عدم منعهم للناس من التظاهر، دعا لإعطاء الحكومة فرصة للعمل ومن ثم تقييم أدائها.
وقال سليمان بحسب (وكالة السودان للأنباء)، إنهم حكومة الثورة، وجاءوا من “رحم” الثورة ولن يمنعوا الناس من التظاهر لأنه حق، ودعا لإدارة حوار ما بين حق الناس في التظاهر وضرورة إعطاء الحكومة فرصة للعمل ومن ثم تقييم أدائها.
في السياق، قال إعلام المجلس السيادي في تعميم صحفي أمس، إن عضو المجلس د.صديق تاور لم يتحدث بصورة مُطلقة عن عدم وجود مبرر للمواكب الجماهيرية.
وأوضح أن بعض الوسائط تناقلت معلومات مفادها أن تاور صرح بعدم وجود مبرر للمواكب الجماهيرية واعترض عليها، وأضاف التعميم: “الصحيح أنه كان يتحدث عن موكب الخميس الماضي وليس مطلق المواكب والمسيرات، لأنها حق كفله الدستور”. ونوه المجلس إلى أن تاور قصد أنه لا خلاف على موضوع النائب العام ورئيس القضاء يستدعي المواكب، وأشار إلى أن تاور كان قد خاطب المسيرة من أمام القصر الجمهوري وتسلم مذكرتها ووجه بعدم اعتراضها، كما التقى بعد ذلك اللجنة المنظمة للمسيرة وملكها كل الحقائق، فضلاً عن أنه عرض المذكرة للمجلس في اجتماع رسمي.