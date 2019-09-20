تطورات جديدة في قضية حسين خوجلي والضرائب

أصدر الاتحاد العام للصحافيين السودانيين بيانا عبر فيه عن قلقه البالغ ازاء الطريقة التي تعاملت بها السلطات المختصة تجاه صحيفة ألوان وناشرها ورئيس تحريرها الاستاذ حسين خوجلي.
وقال البيان الذي تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه ان الجهات المختصة حركت اجراءات قانونية ضد الاستاذ حسين خوجلي رئيس تحرير صحيفة الوان وطالبته بسداد مبلغ 600 الف جنيه كضرائب علي الصحيفة المتوقفة أصلاً منذ شهور طويلة لأسباب مالية، وتعنتت حتي قضي لها بالسداد خلال ثلاثة أيام تنتهي بعد غد الأحد و إلا سيتم إيداع الاستاذ حسين السجن في حال عدم السداد.
وأعرب الإتحاد العام للصحفيين عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التي تعاملت بها السلطات في عهد التغيير مع الاستاذ حسين خوجلي وتخشي أن تكون محاولة من بعض الجهات لاستخدام القانون و سلاح الضرائب في التنكيل بالأقلام المعارضة وتصفية الخصومة السياسية ومصادرة الرأي الاخر، الأمر الذي يؤثر علي حرية الصحافة في عهد شعاره (حرية سلام وعدالة).
وقال الإتحاد أن السلطات تعاملت بتعسف غير مبرر مع الأستاذ حسين خوجلي بما يشيع مخاوف واسعة علي حرية الصحافة في العهد الجديد عبر رفضها مراجعة المبلغ
المفروض علي صحيفة متوقفة عن الصدور.
وقال بيان الإتحاد ان الصحافة تزدهر في عهد الديمقراطية والحرية، وحذر الاتحاد من محاولات بعض الأطراف السياسية إستغلال السلطة في تصفية الخصوم السياسيين وقد تمناه الجميع عهداً لحماية الرأي المخالف قبل المناوئ، وعبر الاتحاد عن أمله في أن يحرص قادة العهد الجديد علي الوقوف أمام محاولات إستهداف الأقلام والصحف المعارضة وخنقها بالضرائب والملاحقات الأخير وغبائن السياسة.
وناشد الإتحاد رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتدخل لوقف ما يحاك في الظلام ضد حرية الصحافة وصحيفة ألوان والاستاذ حسين خوجلي بتاريخه الصحفي و الإبداعي الكبير ، وجدد الاتحاد أمله في ان تشهد المرحلة المقبلة إنفتاحاً حقيقياً يصون الحريات ويضمن سلامة وحقوق الموالين والمخالفين علي حد سواء وفقاً للقانون وتطبيقاً لشعار الحرية والسلام والعدالة.
الخرطوم: الانتباهة أون لاين