السيرة الذاتية لوكيل وزارة الخارجية الجديد السفير د. صديق عبد العزيز

وكيل وزارة الخارجية الجديد السفير د. صديق عبد العزيز عبد الله تشير سيرته الذاتية إلى أنه خريج جامعة الخرطوم ١٩٨٢ كلية العلوم السياسية.
نال ماجستير الدراسات الأفريقية و الآسيوية من جامعة الخرطوم في العام ١٩٨٦م، كما نال درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعه الخرطوم في العام ٢٠٠٩م.
وطبقًا لمعلومات (باج نيوز) عيّن عبد العزيز بوزارة الخارجية في العام ١٩٨٥ ليشغل وظيفة سكرتير ثالث، وعمل بعدها في سفارات السودان في كل من نيروبي، سيول، طرابلس، وفي بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، ثم سفيراً للسودان لدى هراري.
وكان عبد العزيز يشغل منصب سفير السودان باندونيسيا منذ اغسطس ٢٠١٨ حتى الآن، قبل أن يصدر قراراً بتعيينه وكيلا لوزارة الخارجية، خلفاً للسفير عمر دهب.
الخرطوم : باج نيوز