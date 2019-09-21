فك شيفرة جمجمة قريب غامض لإنسان!

قال علماء إنهم تمكنوا من فك شيفرة مظاهر جمجمة وبعض تفاصيل أخرى لقريب غامض لإنسان نياندرتال البدائي المنقرض بتحليل حمضه النووي.
وتم استخلاص المادة الجينية من عظمة إصبع أنثى تنتمي لفصيلة إنسان دينيسوفان المنقرضة.
فصيلة دينيسوفان عرفت من خلال شظايا عظامها الصغيرة وأسنانها التي تم اكتشافها في كهف دينيسوفا في سيبيريا.
ولم تكشف الحفريات الكثير عن الخصائص التشريحية لإنسان دينيسوفان.
أوضح تحليل الحمض النووي أن إنسان دينيسوفان كان يتمتع بوجه أعرض من إنسان نياندرتال وفصيلتنا البشرية، عظام وجه أكثر بروزا من فصيلتنا البشرية لكن بدرجة أقل من إنسان نياندرتال، على سبيل المثال.
ولم تستطع الحسابات أن تحدد حجم هذه الاختلافات.
ووردت النتائج في تقرير نشر الخميس في مجلة “سل” (الخلية) العلمية.
العربية نت