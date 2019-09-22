حمدوك يتوجّه إلى الولايات المتحدة الأمريكية

تَوَجّه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمُشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٧٤) بنيويورك.
ويلقي حمدوك خطاب السودان أمام الجمعية يوم الجمعة المُقبل (٢٧ سبتمبر)، ويَعقد عَدَدَاً من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الجانبية مع عددٍ من قادة الدول، يُناقش خلالها قضايا السلام بالسودان وحُقُوق الإنسان وإعفاء الديون وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتّعاوُن الاقتصادي، والتزام السودان بسياسة خارجية مُتوازنة. ويعقد حمدوك لقاءً مع الجالية السودانية بنيويورك للتنوير بالتطوُّرات الإيجابية التي يشهدها السودان، فَضْلاً عن الوقوف على أوضاع الجالية.
وتأتي زيارة حمدوك إلى أمريكا لعكس صورة السودان الجديد بعد الثورة. ويُرافقه خلال الزيارة عددٌ من المسؤولين في مُقدِّمتهم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله التي وصلت نيويورك.
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