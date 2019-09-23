السبب “ورك فرخة”.. مهندس يطلب فسخ زواج

أقام “محمد”، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس طالب فيها بفسخ عقد الزواج من زوجته، بعد أن تشاجرت مع والدته وطردتها من المنزل بسبب تناولها قطعة دجاج.
قال “محمد” في دعواه التي حملت رقم 1702 لسنة 2019، إنه يعمل مهندس اتصالات، وتزوج قبل 4 سنوات من “س. أ” ورزقا بطفل بعد عام من عرسهما، مضيفًا أن لاحظ بخل زوجته طوال حياتهما، رغم تيسرهما المادي.
وتابع صاحب الـ32 سنة، إن زوجته تأخذ منه أي أموال تنفقها على نجلهما، وعند خروجهما لتناول الغذاء في المطاعم، تجبره على طلب وجبة واحدة يأكلونها معًا “بتهددني لو طلبت وجبتين هتمشي”.
وأوضح “محمد” أن عائلته تزوره من حين لآخر، ويغادرون إلى مسكنهم بالسويس في ذات اليوم، لسوء معاملة زوجته لهم “مابتعملش أكل.. وبتقدم شاي بس”، إضافة إلى ذلك تخفي مفاتيح سياته حتى لا يوصلهم للموقف؛ توفيرًا للبنزين.
ذات ليلة مرضت والدة “محمد”، مكثت يومين في منزله؛ لإجراء التحاليل والإشاعات، تشاجرت زوجته معها بعد تناولها قطعة من الدجاج، حينها قالت زوجته “أمك كلت ورك فرخة، وخلصتها كلها في يومين وكلت ورك فرخة، وكلت كل العيش”.
لم ترق أفعال الزوجة مٌقيم الدعوى، فلجأ إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس وأقام دعوى مازالت منظورة حتى الآن.
مصراوي