الشعبي: ما وجده الأصم من قبول بسبب “شكله وصورته”

وصف القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، حديث التجمع الاتحادي بشأن إمكانية ترشيحه للقيادي بتجمع المهنيين د.محمد ناجي الأصم لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة بغير المنطقي، مشدداً على أن القبول الذي وجده الأصم لاعتبارات تتعلق بالشكل والصورة لا الفكرة والموضوع. وقال عبد الرازق لـ(السوداني) إنه لا يرى تميّزاً للأصم من حيث الكسب السياسي، يؤهله للقيادة في المستقبل، مؤكداً أن المستقبل في السودان للتيار الإسلامي العريض، وقال إن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الأصم لا قيمة له في الوقت الراهن، وتابع: “ومستقبلاً سيضطر للانضمام للميرغني حتى تكون له حظوظ ولو في دائرة واحدة لأنه لا يمثل شيئاً مذكوراً على أرض الواقع”.
الخرطوم: تسنيم عبد السيد
صحيفة السوداني