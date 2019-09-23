بسبب زيادة التعرفة .. شجار بين المواطنين وسائقي المركبات العامة ..!!

تملّكت حَالةٌ من الغضب الشديد، الكثير من المُواطنين الذين يَرتادون المَواقف لاستغلال المُواصلات التي تقلّهم عبر خُطُوطهم، إلا أنهم وبَعد جُهدٍ كَبيرٍ في وُجُود مَركبة تقلّهم يتفاجأون بزيادة التعرفة ضعف ما هو مُتعارفٌ عليه ويَعتبرونها بغير المُبَرِّرة، وهو ما أكّده عددٌ من المُواطنين بموقف الكلاكلات في كُوبري الحُرية، قائلين: لـ(كوكتيل) إنّهم يقفون بالسَّاعات الطَويلة في انتظار المُواصلات، إلا أنّها بعد وصولها، يُعلن (الكمسنجي) عن تعرفة مُضاعفة والسائق يتّفق معه، الأمر الذي يجعلهم يتخلّون عنها بحثاً عن أُخرى ولكن دُون جَدوى، الأمر الذي جَعل البَعض منهم يَدخلون في حالة شدٍ وجذبٍ مع السَّائق وينتهي الأمر بشجارٍ عنيفٍ مع المُواطنين وسائق المركبة الذي غالباً ما يقوم بإلغاء المُشوار.
مِن جَانبهم، أطلق عَددٌ كَبيرٌ من المُواطنين، مُناشدة بِضَرورة حسم جشع السائقين وعدم التّلاعُب في التعرفة واستغلال حوجة الناس، خَاصّةً أنّ هُناك طُلاباً لا تَسمح لهم ظُرُوفهم بِدَفع المَبلغ المُضَاعَف ليكون مصيرهم الانتظار لساعاتٍ طويلةٍ.
الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله
صحيفة السوداني