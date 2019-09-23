عرمان: نبحث بمصر إمكانية تأسيس جيش سوداني مهني وموحّد

انطلقت بمدينة “العين السخنة” بمصر اجتماعات الجبهة الثورية للمشاورات حول ترتيبات عملية السلام في البلاد وتفاصيلها. وأبلغ القيادي في الجبهة الثورية ياسر عرمان “قناة العربية” أن الاجتماعات تبحث إمكانية تأسيس جيش سوداني موحد يجمع كل التركيبات السودانية دون إقصاء أو تهميش.
في السياق، قال القيادي في حركة “العدل والمساواة” محمد شرف لـ(العربية)، إن الاجتماعات التي تُعقد في مدينة العين السخنة السياحية شرقي القاهرة، قد تتوسع برعاية مصرية وتشمل أطرافاً إقليمية أخرى مهتمة ولها تأثير بالشأن السوداني ودول الجوار الإقليمي.
صحيفة السوداني