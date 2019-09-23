عابدون: مجانية خدمات نقل الدم بالولاية

أكد والي ولاية الخرطوم الفريق ركن احمد عبدون مجانية خدمات الدم بالولاية لأهمية في إنقاذ حياة المواطن جاء ذلك لدي افتتاحة اليوم لمركز الدم المركزي امدرمان بالقرب من مستشفى عوض حسين مؤكدا دعم الولاية للخدمات الصحيه والعمل علي تطوير وتأهيل المراكز الصحية وتوفير الأجهزة الطبية لضمان تقديم خدمات صحية متميزة مبينا أن إفتتاح هذا المركز يمثل امتداد استراتيجي لتوفير الخدمات الصحية للمواطن بالقرب من مكان سكنه ويغطي حاجة المستشفيات الحكومية والخاصة من خدمات الدم بمنطقة امدرمان الكبري قائلا إن أولويات حكومة الولاية تقديم خدمات متميزة للمواطن والارتقاء بها، مستنهضا طاقات الشباب في حملات النظافة ونقل النفايات والاتربه.
من جانبه قال مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد أن بنك امدرمان المركزي هو البنك الاول الذي تتكامل فية خدمات نقل والتبرع بالدم بصورة متكاملة ذاكرا ان الهدف من من إنشاء بنك الدم هو اراحة المتبرع وإيجاد خدمة نقل دم متكاملة توفير خدمة امنه وذات جودة لاعتبار ان الدم سائل حيوي منقذ للحياة لا يحتمل الخطأ مبينا ان المركز يحتوي علي معمل لضبط الجودة ووحدة للمخزون الاسترايجي مشيرا الي ان تكلفة إنشاء بنك الدم تقدر بملغ ٤٥٠ مليون جنية وتكلفة المعدات الطبية المتوفرة به ٤٠٠ مليون جنية يغطي خدماته ٥٧ مستشفي حكومي وخاص بمنطقة امدرمان الكبري
مشيرا الي ان القطاع الصحي يحظي لدعم سياسي الأمر الذي يسهم في تقديم وتوفير الخدمات الصحية للمواطن بالصورة المثلي لافتا الي توفير ميزانية من الحكومة الاتحادية والولائية بلغت ٢٦٩ مليون جنية لتسير العمل الصحي تشمل توفير المعدات والأجهزة لمستشفي الخرطوم التعليمي بمبلغ ١٣١ مليون جنية بالاضافة تأهيل وصيانه مستشفي امدرمان التعليمي ومستشفي الولادة امدرمان وتوفير المبيدات لمكافحة نواقل الأمراض .
من جهته أوضح مدير ادارة المعامل وخدمات نقل وسلامة الدم بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. منير الحاج ان بنك الدم المركزي امدرمان يعمل بطاقة تشغيلية تقدر بي ٢٠٠ ألف متبرع في العام وقد تمت مراعاة نظم ومعايير الجودة والسلامة العالمية التي توجه بها منظمة الصحة العالمية من حيث تهيئة المكان وتوفيرالاجهزة والمعدات وتدريب الكوادر.
السودانى