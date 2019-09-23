(المهنيين) يستعجل تعيين الولاة المدنيين الدقير يُطالب بإقالة والي جنوب دارفور فوراً

طالب تجمع المهنيين، بتشكيل لجنة تحقيق في استخدام شرطة ولاية جنوب دارفور للعنف المفرط ضد المحتجين السلميين، وحذر التجمع في صفحته الرسمية في فيسبوك من استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وتواصلت التظاهرات في حاضرة الولاية نيالا لليوم الثاني على التوالي، جراء ندرة الخبز والوقود، وتنامي ظاهرة السوق السوداء لبيع السلعتين الأساسيتين، وأدان التجمع قمع السُلطات للمحتجين السلميين، وأعلنت صفحات متخصصة في الولاية تسجيل عدة إصابات لمحتجين بالرصاص الحي، ودعت لجان المقاومة بالمدنية إلى تسيير مليونية اليوم للمطالبة بإقالة الوالي المكلف، احتجاجاً على تردي الخدمات.
من جهته شدد رئيس حزب المؤتمر السوداني، على ضرورة إقالة والي جنوب دارفور المُكلف، على خلفية الأحداث التي شهدتها عاصمة الولاية نيالا، وقطع بأن إدانة الحادثة فقط ليست كافية، وقال الدقير في تغريدة بـ(تويتر) مساء أمس إن العنف المُفرط في مواجهة تلاميذ المدارس المُحتجين سلمياً على شُح الخبز وغلائه، وأضاف (الإدانة ليست كافية بل الإقالة الفورية للوالي ومُحاسبة الذين لم يفهموا أن عهد الاستبداد والقمع قد ولّى).
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