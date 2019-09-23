عاجل .. المؤتمر الوطني يكشف عن خطة عمل للمرحلة المقبلة

أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني خطة عمله للمرحلة المقبلة. وأشاد الحزب في اجتماعه الذي عقده مساء الاحد برئاسة رئيس الحزب البروفيسور إبراهيم غندور بتماسك وثبات عضويته وقواعده. وأكد المؤتمر الوطني حرصه لإحداث الاستقرار في البلاد والمضي قدماً نحو صنع السلام الشامل.
وأبدى المكتب القيادي للحزب أسفه الشديد لتجديد فترة الاعتقال لقيادات الحزب دون مسوغ قانوني أو فتح بلاغات ضدهم وطالب دعاة الحرية والعدالة الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية. وطالب منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية بالعمل على اطلاق سراح المعتقلين فوراً.
الانتباهة