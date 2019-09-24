وزير الطاقة والتعدين لـ(الانتباهة): أزمة الوقود فضيحة وحاجة تزعل!

خرجت وزارة الطاقة والتعدين عن الصمت بشأن أزمة الوقود التي تضرب العاصمة ومناطق أخرى. ففيما روى وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم لـ (الإنتباهة) تفاصيل مروره بعدة محطات للوقود جنوب الخرطوم, أرجع الأزمة الحالية لخلل في التوزيع والنقل. وأظهر عادل استياءه من أزمة الوقود الخانقة هذه الأيام وقال: (مررت أمس الأول بجنوب الخرطوم ووجدت الصفوف وشعرت بالاستياء باعتبارها تقع تحت مسؤوليتي)، وأضاف قائلاً: (أنا ورثت المشكلة، وهذه فضيحة أن تكون هناك كميات متوفرة من الوقود وتحدث أزمة), وزاد قائلاً: (حاجة تزعل).
ونفى عادل في ذات الوقت وجود أزمة في الوقود، وأكد بالمقابل توفره لفترة تغطي شهراً، وكشف في ذات الاتجاه عن وجود خلل كبير في التوزيع والنقل، وأوضح أنهم ينخرطون في اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لحل المشكلة في أسرع وقت.
ورهن عادل انفراج الأزمة بتعاون الجهات المختصة مع الوزارة، وأضاف قائلاً: (إذا كانت هناك نية خالصة ستحل المشكلة)، وجزم ببروز السوق الأسود لشراء الوقود، ورفض في السياق نفسه اتهام جهات بأنها وراء الأزمة، وشدد على أن الخلل ناتج عن التوزيع والنقل، وأضاف قائلاً: (سنرى بعد معالجة المشكلة ما إذا كانت الأزمة مقصودة أم أن هناك مشكلة حقيقية).
الانتباهة